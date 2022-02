Eva Ayllón revela que trabajó como cantante en un night club cuando era menor de edad

Eva Ayllón sorprendió con la revelación de que trabajó siendo menor de edad en el desaparecido night club Pigalle, en el distrito de Lince. La cantante criolla contó esa experiencia durante el segmento “Cenando con Andrés”, emitido el sábado 12 de febrero. “Yo cantaba ahí, pero no era adulta todavía. Tenía permiso”, afirmó la intérprete de “Ingá” y “Ritmo, color y sabor”. No obstante, indicó que, a pesar de presentarse como cantante y ser adolescente, estuvo expuesta a propuestas indecorosas. “Jamás me quité la ropa. Querían que me la quitara, pero no acepte” , aseguró ante un sorprendido Andrés Hurtado, quien afirmó que él no hubiera permitido que hiciera eso. Video: Panamericana