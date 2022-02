Magaly Medina arremete contra Erick Osores por decir que Andy Polo “la está pasando mal”

No se calló nada. La conductora Magaly Medina criticó duramente al periodista deportivo Erick Osores, quien habría minimizado la gravedad del caso de violencia contra la mujer del futbolista peruano Andy Polo contra su esposa Génesis Alarcón. Ante este alarmante hecho, la conductora de TV se pronunció en la reciente edición del programa que conduce. “ Erick Osores, ¿qué ha dicho?... O sea, ¿Andy Polo la está pasando mal? ¡No su esposa, no sus hijos que no tienen qué comer? No, no, para él, el futbolista la está pasando mal...cero comentarios, como si esto no fuera realmente importante ”, dijo indignada Medina. VIDEO: Magaly TV, la firme