Janet Barboza revela que nunca ha celebrado San Valentín: “Me parece muy cursi”

Janet Barboza se sinceró sobre el Día de San Valentín y reveló que no celebra esta fecha del amor y la amistad. “No me gusta, nunca he celebrado un 14 de febrero porque se puede celebrar cualquier día y no esperar una fecha. Me parece muy cursi”, dijo en América hoy este viernes 11 de febrero. Su declaración sorprendió a sus compañeras, quienes se preguntaron por qué no festeja con su pareja los 14 de febrero. Video: América TV.