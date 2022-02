Jota Benz se arrodilló con anillo en mano frente a Angie Arizaga: ¿le pidió matrimonio?

Angie Arizaga y Jota Benz fueron los protagonistas de una curiosa escena romántica en el set de Habacilar, el viernes 11 de febrero. Johanna San Miguel quiso saber qué pediría la popular ‘Negrita’ por el día de San Valentín. “Yo no quiero pedir nada por qué para mí lo material no importa” , afirmó mientras hacía gestos de querer un anillo. Su pareja le cantó una canción, pero ante la presión se arrodilló frente a ella con un anillo. “ Aquí, mirándote a los ojos en este momento quiero decirte que yo no creí en el amor hasta que te conocí” , aseguró el chico reality. Video: América TV