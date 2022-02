Janet Barboza criticó a Brunella Horna por no tener habilidades en el baile o el canto, pero ella le recordó que destacó como empresaria a corta edad.

Brunella Horna no se quedó callada cuando Janet Barboza se burló de ella en plena transmisión de América hoy. “Tenemos un problema: no canta, no baila, ni cocina”, dijo la popular ‘Rulitos’. Al escuchar esto, la modelo y empresaria contestó “¿Por qué solamente quiere hablar de esas cosas? Podemos hablar de (cosas) empresariales, de cómo empezar un negocio a corta edad”. Video: América TV