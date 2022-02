Jessica Newton no pierde la cercanía que tiene con sus seguidores y, como es costumbre, abrió su casillero de preguntas en sus historias de Instagram para que puedan consultarle sobre sus dudas con el Miss Perú 2022. Es así que uno de sus fanáticos le preguntó por la transmisión de la final del certamen de belleza más importante del Perú; sin embargo, su respuesta no es certera. Ante ello, su amigo Andrés Hurtado no dudó en apoyarla y contestó su historia con otra más en su cuenta oficial. “Mi Jessica, dispongo para tu Miss Perú mi canal, mi programa, mi cariño y amor de siempre. Que sea televisado. Voto por ello”. Video: Instagram