Magaly Medina critica a periodistas deportivos por caso Andy Polo: “Manga de apañadores”

¡No los suelta! Nuevamente, Magaly Medina se expresó sobre las actualizaciones del caso Andy Polo. La presentadora de Magaly TV, la firme invitó a Génessis Alarcón, expareja del futbolista, y a su representante legal. La conductora se detuvo unos minutos para examinar lo que dijo el deportista, quien detalló que no iba a hablar del tema porque no era una ‘persona de espectáculos’: “Este es un tema que pudo haberse tratado en cualquier programa noticioso e informativo y de denuncia en este país. Ella nos pidió ayuda a nosotros y nosotros nunca vamos a negarle la ayuda a una mujer que lo necesite”. Posterior a ello, la periodista criticó la postura que han mantenido los comunicadores deportivos sobre este caso y otros del mismo tipo: “Creo que soy la única que se atreve, que no tiene intereses creados y que le dice a los jugadores la ‘vela verde’. No como los periodistas deportivos de este país, que se han vuelto un manga de apañadores desde hace mucho años”. Video: ATV.