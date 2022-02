A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores qué es lo que le habría sucedido durante la noche del miércoles 9 de febrero. Al parecer, la también empresaria reveló que sufre de migraña y que ha tenido bastantes preocupaciones últimamente. “No mucha gente sabe que tengo problemas con la migraña. Tengo antecedentes en mi familia, por lo que tengo que cuidar mis niveles de estrés”, dijo Andrea al iniciar la serie de videos. Más adelante, San Martín detalló cómo es que empezaron sus malestares: “Ayer en la tarde empecé a sentir hincones pero manejé a mi casa y me acosté. Pero los hincones eran fuertes. Ya no podía caminar ni pararme ni pestañar. (...) Estos hincones son tan intensos que no puedes caminar ni ver. Finalmente, la modelo contó que se encontraba mejor después de ir a la clínica. Video: Instagram Andrea San Martín.