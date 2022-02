Samahara Lobatón y Youna se reconciliaron hace un par de meses; sin embargo, durante el programa de Amor y fuego, se mostraron imágenes en las que ambos personajes dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Una reportera del programa se comunicó con el barbero y éste le respondió: “Ya vi. Sí. ¿No la sigo no?. Ja, ja. Qué loco”. Asimismo, afirmó que, anteriormente, hasta se bloquearon: “Creo que es porque una vez la bloquee de casualidad y me parece que, cuando bloqueas, la dejas de seguir. No me había dado cuenta”. Video: Willax TV.