Melissa Paredes dejó boquiabiertos a todos al revelar que le gustaría convertirse en madre por segunda vez al lado de Anthony Aranda. Como se recuerda, recientemente, la actriz reveló que no descarta casarse con el ‘gatito activador’ y esta vez sorprendió al abrir su corazón y hablar sobre la posibilidad de tener un bebé, fruto de su relación con el bailarín, ya que ha demostrado su simpatía con los infantes por la buena relación que mantiene con su hija Mía. “De hecho me gustaría tener otro bebé, pero por el momento no. (Anthony) Se lleva muy bien con los niños”, dijo para las cámaras de Amor y fuego. Video: Willax