Magaly Medina sobre denuncia contra Andy Polo por violencia: “Quien te hace sufrir no te ama”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina entrevistó a la expareja del futbolista Andy Polo, Génessis Alarcón. La exesposa del deportista denuncia que ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Polo. “Qué mezquindad tan grande, qué bajeza”, fueron las primera reacciones de la conductora de Magaly tv, la firme después de que la abogada de la denunciante afirmara que Polo no quería darle el dinero necesario para sus hijos. Además, su representante legal aseveró que Polo no se está haciendo cargo de sus hijos ni económicamente ni de forma moral. Más adelante, luego que la entrevistada dijera que el futbolista siempre la controlaba y que fue él quien decidió quebrar su familia, Medina no pudo evitar ponerse de lado de Alarcón y señalar que su relación era muy dañina: “El que te hace eso, no te ama definitivamente. Quien te hace sufrir, te tortura de esa manera, no te ama. Es un tipo egocéntrico, con sus propios traumas. No puede desfogarlo con la mujer que lo acompaña”. Video: ATV