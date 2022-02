Magaly Medina sobre declaraciones de Ducelia Echevarría: “Nosotros no hacemos circo”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se mostró bastante indignada por lo último que dijo Ducelia Echevarría. La exintegrante de Esto es guerra concedió una entrevista a Magaly TV, la firme para dejar en claro todos los rumores de agresiones físicas y verbales por parte de su actual pareja, Jorge Monzón. Sin embargo, la conversación se tornó tensa y no se acabó aclarando si realmente sufrió violencia por parte de su pareja. Además, la conductora señaló que las afirmaciones de la modelo sobre su show son mentiras. “Nosotros no somos los que tenemos que investigar. Nosotros no hacemos circo de la violencia contra la mujer. Somos muy conscientes de que esto pasa en las ‘mejores familias’ y que tenemos que estar atentos. Ninguna mujer tiene por qué apañar y soportar agresiones físicas o verbales de ningún hombre”, comentó Magaly. Finalmente, la presentadora defendió a Domingo Salas, exnovio de la modelo, quien salió a denunciar las presuntas agresiones de manera pública. Video: ATV.