Magaly Medina se indigna tras denuncia contra seleccionado Andy Polo: “Se les perdona todo”

¡Fuertes palabras! Magaly Medina expresó su molestia tras conversar con la expareja de Andy Polo, quien denunció públicamente al futbolista por agresión física y psicológica. La conductora se indignó frente a cámaras y lamentó que no se le dé importancia a la violencia de género que cometió el jugador. “En este país todo el mundo se hace de la vista gorda cuando se trata de la selección. Cuando meten goles no importa que sean mujeriegos o infieles, se les perdona todo. Eso no puede pasar, nadie tiene corona para tratar así a una mujer”, dijo. Video: ATV.