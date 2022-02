Luciana Fuster se pronuncia sobre el posible ingreso de Flavia Laos y Austin Palao a EEG

Tras deslizarse que Austin Palao y Flavia Laos podrían ingresar a la nueva temporada de Esto es guerra, Luciana Fuster dejó en claro que no tiene ningún inconveniente. “No tengo problema. No tengo problema con nadie. Todo normal”, dijo a América espectáculos la modelo, quien reveló que aún no sabe si volverá al reality, ya que, hasta el momento, no ha sido convocada. Video: América TV.