¡Tremendo detalle! Paula Manzanal reapareció ante cámaras para hablar del momento que se encuentra atravesando tras iniciar una nueva relación sentimental. En su aparición en América hoy aseguró que su pareja le regaló un lujoso auto BMW con solo tres meses de relación. “Sí, me da muchos regalos. Por Navidad me dio varias cosas, sí. Me da mucha seguridad, es un chico muy bueno, muy atento”, dijo. Video: América TV.