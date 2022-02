Paula Manzanal confirma que Anthony Aranda quería ir a España con ella, pero se negó debido a que necesitaba a dos personas más para viajar. “Le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, expresó. La modelo indicó que no quiso tener una relación con él, por lo que quedaron solo como amigos. “Nos llevábamos muy bien, conocía a mi familia, parábamos en mi casa. (…) Me sorprendió, dije: ‘Qué raro, si solo soy su amiga’, salió el ampay y me eliminó”, agregó. Video: América TV