¡Fuertes comentarios! Paula Manzanal habló con Janet Barboza durante su aparición en América hoy y la desmintió en vivo luego de que la conductora asegurara que llamó “plan b” a Melissa Paredes en una conversación fuera de cámaras. La modelo expresó: “Yo nunca diría que soy el plan a porque nunca me he considerado algo para él (Anthony Aranda). Esas cosas no salieron de mi boca, quizá te haya dicho que me pareció raro. Aparte yo no uso esos términos”. Video: América TV