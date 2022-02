Magaly Medina y Ducelia Echevarria discuten en vivo: “Tú no sabes por qué he estado llorando”

Magaly Medina recibió una llamada de Ducelia Echevarría en su programa y sorprendieron a todo el set con una fuerte discusión. La conductora de televisión le preguntó, en distintas ocasiones, si la habían violentado y la modelo respondió: ”Yo no te voy a responder. No me da la gana de responder”, indignando a la popular ‘urraca’. Asimismo, Ducelia aclaró que, actualmente, no tiene una pareja actual; sin embargo, está conociendo a alguien y no daría detalles de la relación que tuvo con Jorge Monzón. Video: ATV.