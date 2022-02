La artista Mariella Zanetti, quien fue anunciada recientemente como el nuevo jale del programa El Reventonazo de la Chola, se enlazó en vivo con el programa de espectáculos En boca de todos para mostrar los espacios de su nueva casa de playa. Mientras la actriz de Junta de vecinos describía cada locación de su recinto, llamó a su perro Lucas para demostrar las acrobacias que puede realizar gracias a que Zanetti lo mantiene entrenado. No obstante, los conductores elogiaron la habilidad de la figura pública como adiestradora, pero no las del can por obedecerla, por lo que la empresaria atinó a decir: “ ¿Y mi perrito? Nadie dice nada de mi Lucas que está precioso ”. VIDEO: En boca de todos