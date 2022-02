Brunella Horna lanza “maldición” para los integrantes de América Hoy: “El que llega no se casa”

Durante la última edición de Estás en todas, Brunella Horna se animó a compartir los detalles de cómo ha ido su primera semana en América Hoy. Si bien la modelo bromeó con su colega Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, no dudó al señalar que Janet Barboza no la ha recibido del todo bien. “Me para cortando, qué mal. En vez de recibirme bien, ya que soy nueva, me corta y me dice que lo hago mal”, afirmó durante la breve entrevista. Más adelante, habló sobre la broma que le hizo Christian Domínguez con respecto al matrimonio. Sin embargo, la empresaria terminó avergonzándose, ya que afirmó que todos sus compañeros de programa tampoco se iban a casar, olvidando que Ehtel Pozo está comprometida. Video: América TV.