Ale Venturo brindó una entrevista exclusiva para Estás en todas, en la que se animó a contar cómo empezó su idilio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “Me invitó a una parrilla porque ama hacer parrillas (...) fue un encuentro normal. Yo me moría de roche, siempre he estado perfil bajo. Han dicho que he querido ser conductora, pero en realidad no es verdad”, narró la empresaria. Video: América TV