¡Indignada! En la edición de este viernes 4 de febrero, Tula Rodríguez no soportó el comentario que emitió Valeria Piazza sobre el productor Marco Díaz y abandonó el set de En boca de todos. Esto ocurrió cuando la modelo estaba mostrando su casa de playa en San Bartolo y la exbailarina la cuestionó por no haberse presentado en el programa. Inmediatamente, la ex reina de belleza mencionó que tendría ciertos beneficios porque ahora ella es la nueva favorita del productor. Video: América TV.