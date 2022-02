Brunella Horna enfrenta a Janet Barboza: “Ya estoy entendiendo a la excompañerita”

Durante la edición del América hoy de este viernes 4 de febrero, Brunella Horna decidió responder los ácidos comentarios de Janet Barboza, quien no ha dejado de criticar a la empresaria desde que empezó como conductora del magazine de América Televisión. Tras el comentario de la popular ‘rulitos’, la novia de Richard Acuña reveló estar cansada de su compañera y hasta le recordó a Melissa Paredes. “De todo se queja la señora. No deja hablar, me corta en todo. De verdad que ya estoy entendiendo a la excompañerita por qué siempre se quejaba con el productor”. Video: América TV.