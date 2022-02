Melissa Paredes rompió su silencio después de que Janet Barboza dijera públicamente que ella había sido el “Plan B” de Anthony Aranda, según las declaraciones de otra famosa (Paula Manzanal). “Yo he estado en la clínica y Paulita me escribe diciéndome ‘Meli, no tengo idea de por qué están diciendo eso, no tengo nada que ver‘ y yo le respondo ‘Paula, no entiendo, tranqui, yo fresh‘... Yo no tenía idea de lo que estaban hablando, no había visto nada y ella me mandó las capturas, entonces le digo ‘Ay, pero tranquila, nosotros no hacemos caso‘... No tengo idea (sobre lo que dijo Janet Barboza), yo solo soy feliz, no entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá (en América hoy), ya deberían de (dejarla)”, manifestó la animadora. Video: Latina