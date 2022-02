María Rosa, madre de Said Palao, se presentó con su hijo en En boca de todos para compartir una divertida secuencia junto a las panelistas.

Said Palao aseguró que no tiene planes de boda con Alejandra Baigorria, declaración que fue contradicha por su madre durante su aparición en el programa En boca de todos este 3 de febrero. Doña María Rosa lo puso en aprietos al decir que los ve muy comprometidos y sólidos en su relación. “Yo veo muy posible que para el 2023, no sé cuándo, pero es muy probable que sí se casen”, agregó. Video: América TV.