Sheyla Rojas sobre su relación Sir Winston: “Nunca meto las manos al fuego por nadie”

Sheyla Rojas le puso fin a todos los rumores y afirmó que solo fue un ataque de celos lo que la hizo insinuar que había terminado su relación con su pareja, Sir Winston. Como se especuló, la modelo había encontrado mensajes en el celular de su novio que no le gustaron y, por ello, viajó hasta República Dominicana a olvidarse de todo; sin embargo, luego pensó mejor las cosas y decidió pasar por alto dicho impase. Todo esto se lo contó a Magaly Medina, encargada de entrevistarla, a quien señaló: “Yo nunca meto las manos al fuego por nadie. Ni por él. No me confío y siempre estoy como chequeando. (...) Soy así y así él me tiene que aguantar”, respuesta que dio cuando la periodista le consultó si revisó el celular para buscar algo puntual.