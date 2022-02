Sheyla Rojas conversó este miércoles con Magaly Medina para aclarar su supuesta separación con Sir Winston. La modelo aclaró que lo ocurrido solo fue una discusión y que decidió irse de viaje a República Dominicana para desconectarse un poco y visitar a unas amigas. “Me fui a República Dominicana… no me fui de fiesta, fui a desconectarme. Yo tengo amigas allá y me fui a la casa de una de ellas, al día siguiente me enfermé y ya me vine de viaje”, aclaró. Video: ATV.