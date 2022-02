Magaly Medina sobre Yahaira y Pancho Rodríguez: “Generalmente no ‘oficializa’ a sus salientes”

Magaly Medina aseguró que Yahaira Plasencia prefiere no confirmar cuando sale con alguien luego de ver la actitud de la salsera al conocer que Pancho Rodríguez tiene prohibida la entrada al Perú por cinco años. “Eso que descarta romance con Pancho Rodríguez lo ha dicho recién porque al principio dio a entender que tenía algo con él, pero ella generalmente no ‘oficializa’ a sus salientes. Lo hemos visto con ‘Coto’, pero nunca lo dijo hasta que él lo contó. No habló de Jerson hasta que él lo habló, ella es así”, comentó la conductora. Video: ATV