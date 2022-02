Magaly Medina sobre coqueteos de Patricio a Luciana: “Cuando cree que nadie lo ve, la abraza”

¡Severas palabras! Magaly Medina habló sobre los coqueteos que han protagonizado Patricio Parodi y Luciana Fuster en los últimos días. La conductora no dudó en expresar su molestia en torno a su decisión de no confirmar su romance y envió un fuerte mensaje a la modelo y al ex chico reality. “Ten un poco de dignidad, ámate, quiérete, seguro que se avergüenza (...) Estamos en un país machista donde a los hombres les da la gana de oficializar a lo que ellos consideran su chica perfecta. Él solo cuando cree que nadie lo ve, la abraza, pero después nada”, expresó en vivo. Video: ATV