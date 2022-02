Magaly Medina a Sheyla Rojas: “Estás tratando de justificar una falta de respeto de tu novio”

Durante la última edición de Magaly Tv la firme, Sheyla Rojas fue la invitada especial. En esta ocasión, la modelo reveló qué es lo que había pasado realmente con su novio Sir Winston y por qué decidió volver con él. Ante esto, Magaly Medina le respondió: “Tú diste a entender (...) que era algo mucho más fuerte”. Continuó con sus comentarios bastante directos: “De repente, te da vergüenza contar qué es lo que viste realmente que te afectó realmente. (...) No quieres tampoco perder toda esa casa maravillosa donde él vive, los engreimientos que él te da, el tipo de vida con la que tú dices que has soñado siempre. El estilo de vida que mantienes ahí, de pronto, no lo quieres perder. Estás tratando de justificar una falta de respeto de tu novio”, señaló Magaly. Video: ATV.