Janet Barboza critica relación de Melissa Paredes: “Eligió al ‘Activador’ por sobre su trabajo”

Janet Barboza cree que Melissa Paredes cometió un grave error al oficializar su relación con el bailarín Anthony Aranda tras divorciarse de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “No tengo nada en contra de Melissa, pero no me ha gustado escuchar cosas como que fue maltratada en el programa o que se le tendió una emboscada; eso no es verdad, ella recibió el apoyo hasta enero; se intentó por todos los medios que continúe, pero ella eligió al ‘Activador‘ por sobre su trabajo”, aseveró la ‘Reina de las Movidas’. Video: América TV