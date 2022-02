Rodrigo González reveló este miércoles que su compañera de conducción en Amor y Fuego, Gigi Mitre, se contagió de COVID-19, por lo que se encuentra aislada. Por ello, la presentadora se enlazó con su programa para revelar que no cuenta con mayores síntomas y aprovechó para dejar un contundente mensaje a las personas antivacunas. “No me siento mal y eso es gracias a la vacuna. Yo sé que todavía hay un pequeño sector que son reacios a las vacunas, recapaciten... Soy una persona que me cuido bastante y a pesar de eso el ómicron me agarró y por las vacunas no me fue tan mal”, indicó. Video: Willax.