Gigi Mitre sorprendió a los televidentes con su ausencia en Amor y fuego. Rodrigo González reveló que la conductora se encontraba delicada de salud, ya que se contagió de coronavirus. Sin embargo, su enfermedad no fue impedimento para dar algunas declaraciones: “Estoy bien. Estoy con los síntomas de un resfrío”. Además, aseguró que su primer indicador fue el cambio de voz. “El viernes estuve perfecta. El sábado desperté y estaba con la voz sexy, después tenía tos seca y luego fiebre”. Asimismo, agradeció a la vacuna por no haber presentado complicaciones graves. “Todo es gracias a la vacuna, no hay nada más que hablar. La vacuna es todo”, dijo durante el programa. Video: Willax TV.