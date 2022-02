Durante la última edición de Amor y fuego, la producción entrevistó a la modelo Flavia Laos para hablar sobre la oficialización de la relación que llevan Patricio Parodi y Luciana Fuster. En primera instancia, la influencer se mostró sorprendida por la noticia y le aseguró al entrevistador que nos estaba informada. Más adelante, Flavia contestó que no deseaba hablar sobre su exnovio y su examiga. Cuando se le consulto si es que se ponía celosa cuando Patricio y Luciana se encontraban en la cabina de radio para trabajar, ella respondió: “Ya son cosas del pasado de las que no quiero hablar. De verdad, no quiero tener nada que ver con ellos”. Finalmente, aclaró que no tiene una relación con Austin Palao. Video: Willax.