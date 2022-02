Rebeca Escribens bromea a Flavia Laos por no saber quiénes integran la selección

Rebeca Escribens no dejó pasar el bochornoso momento que vivió Flavia Laos delante de cámaras. La modelo tuvo que recibir ayuda para dar el nombre de dos jugadores de la selección que anotarían los goles contra Ecuador, pues no tenía conocimiento de todos los integrantes de la Blanquirroja. Fiel a su estilo, la conductora hizo una broma al respecto mencionando a dos futbolistas que ya no forman parte del equipo peruano desde hace décadas. “Flavia Laos, cómo no vas a saber. Te preguntan gol de quién, de Cubillas y Uribe, así de simple”, dijo la presentadora entre las risas de los presentes. Video: América TV.