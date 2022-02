Michelle Soifer respondió a las cámaras de Magaly TV, la firme luego de que la grabaran ingresando a su departamento junto con Chevy, bailarín que forma parte de su elenco. Aunque no confirmó que haya iniciado una nueva relación, aseguró que mantiene en secreto el aspecto romántico de su vida. “No (estoy enamorada). Imposible, estoy trabajando tranquila y qué te puedo decir. De mi vida privada no hablo, yo estoy trabajando tranquila. No tengo por qué dar explicaciones de nada, estoy soltera y así me voy a mantener”, expresó. Video: ATV