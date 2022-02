Brunella Horna cuando le recuerdan que Melissa Paredes iba al mercado: “No me compares”

Durante el programa de América hoy, se revelaron nuevas sorpresas como el descubrir que el nuevo colaborador del día es el cumbiambero Christian Domínguez, de quien se pensó que no regresaría. Asimismo, Janet Barboza aprovechó para jugarle una broma pesada a Brunella Horna. “Tienes que empezar a generar contenido para el programa”, le dijo Janet, mientras que Edson Dávila le recordó que Melissa Paredes iba al mercado. Ante estas respuestas, la joven empresaria aseguró que no tenía problema en salir a las calles a grabar. “Aparte no me compares, yo ya compré entrada (para el partido)”, aseguró. Video: América TV.