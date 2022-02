Magaly Medina sobre Melissa Paredes: “No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor”

Durante la última edición de Magaly TV, la firme, el cual significó el regreso de Magaly Medina a la televisión para el 2022, se comentó sobre la finalización del programa Mujeres al mando. Además de criticar a las presentadoras que dirigieron el proyecto, Magaly se tomó unos minutos para compartir sus percepción sobre las nuevas relaciones de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, después de que se separaran. “Esos romances de transición (…) no funcionan porque eso no es amor. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor. Ella (Melissa) es una chica que sabe lo suyo, pero que no nos venga a vender su romance como un romance de cuento de hadas”, dijo la conductora. Video: ATV.