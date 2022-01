Magaly Medina habló con Pamela Vértiz sobre el regreso de su programa de espectáculos y respondió a las críticas por sus famosos ampays. “Creo que lo de nosotros va más allá (que grabar con un celular), atiende más a la diversión porque yo tiendo a reírme mucho. No solo me río de mí misma, me río del resto también. Yo no soy un ser superior ni la reina de la moral ni las buenas costumbres. Yo muestro mis imágenes”, dijo. Video: ATV