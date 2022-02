Magaly Medina critica a Brunella Horna como conductora de América Hoy

Durante la última edición del programa de Magaly Medina, la conductora se tomó unos minutos para compartir su opinión sobre la inclusión de Brunella Horna en el show América Hoy como presentadora fija. La conductora de Magaly tv la firme no tuvo palabras positivas con respecto a esta decisión. Si bien señaló que es muy guapa, sugirió que no es la mejor para el puesto y que podría haber ingresado por las amistades que tiene en el canal. “Nunca ha tenido opinión propia. Jamás lo que ha dicho le ha interesado a alguien. No sé por qué la han elegido”, dijo Magaly. Video: ATV