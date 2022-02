Magaly apoya que Melissa Paredes quede fuera de la TV: “Lo que hizo fue tramposo y mentiroso”

Magaly Medina estuvo como invitada en el programa de Pamela Vértiz, Día D, donde comentó sobre las críticas que recibió Melissa Paredes tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, y que ocasionó que sea retirada de América hoy. De ese modo, la conductora de Magaly TV, la firme respaldó la decisión del programa. “Se perdona el pecado, pero no el escándalo, como siempre en este país... tenían que separarla porque los auspiciadores, que son los que mantienen el programa al aire, no iban a querer (...) Con lo mismo se debe juzgar a los hombres. Pero que Melissa no me salga con eso de que ‘si yo lo hice, está mal’, tampoco, porque lo que ella hizo fue tramposo y mentiroso“. Video: ATV