Florcita sobre imágenes de Néstor Villanueva en Chancay: “Me chocó bastante”

Flor Polo parece ir dejando atrás el complicando momento que vivió con Néstor Villanueva luego de anunciar su separación del cumbiambero. Ahora, la hija de Susy Díaz señaló que se encuentra concentrada en su emprendimiento de ropa. Sin embargo, recordó las imágenes de su exeposo en Chancay y aseguró que le afectó mucho porque estaba muy cerca de Noche Buena: “Sí me chocó mucho, me afectó porque fue víspera de Navidad y para mí no fue la mejor. Me dolió muchísimo, me chocó bastante, hasta ahora me acuerdo y me afecta bastante”, indicó en Magaly TV, la firme. ATV.