Flavia Laos recuerda que empató con Luciana Fuster como el rostro más bello de la televisión

Para la más reciente edición de En boca de todos, Flavia Laos se presentó como invitada especial. Durante la sección de preguntas, se le consultó a la influencer si es que ella se consideraba “el rostro más bello de la televisión peruana”. La también modelo respondió que este no es el caso, y que la belleza es “interna y subjetiva”. No obstante, los conductores le recordaron que, en el 2019, ella empató con Luciana Fuster en la misma categoría. Ante esta situación, se mostró incómoda y señaló que no deseaba hablar del tema. Video: América TV.