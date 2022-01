Ethel Pozo duda del amor de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Si en octubre amabas a alguien más”

Ethel Pozo no dudó en opinar sobre la relación que mantienen Rodrigo Cuba y Ale Venturo durante un segmento en el que debían de comentar sobre los amores de verano. Aunque esperó estar equivocada, indicó que el nuevo romance del futbolista se dio demasiado pronto. “Deseo que sea un amor verdadero, pero (ha sido) muy rápido, perdónenme por favor. Si en octubre amabas a alguien, en diciembre me parece difícil amar a otra persona. Me parece que es muy rápido”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros. Video: América TV