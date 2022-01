¡Brunella Horna es la nueva conductora de América hoy! La famosa modelo fue presentada como el jale de la temporada 2022 del programa luego de la salida de Melissa Paredes. En su introducción, aseguró que se encuentra emocionada por su primera experiencia al frente de un programa y recalcó que no le ha quitado el lugar a otras personas. “Siempre he salido adelante con mi propio esfuerzo, no vengo en reemplazo de nadie ni a quitarle el puesto a nadie”, dijo. Video: América TV