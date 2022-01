El noticiero de América TV Domingo Al día difundió recientemente un reportaje sobre la banda criminal Los Incorregibles y mostró que un vehículo marca Mercedes Benz color rojo ingresó al centro de operaciones de este grupo. Según la Policía, sería el mismo auto que maneja Shirley Arica en Lima. “Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, pero no sé de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario, más no con el dueño del vehículo”, explicó la modelo a la reportera. Video: América TV.