Rodrigo Cuba habla como bebé mientras se engríe con Ale Venturo

¡Ya no sabe qué hacer por amor! Luego de oficializar su romance, Rodrigo Cuba y Ale Venturo no dejan de compartir cada momento que comparten juntos en redes sociales. Esta vez, la pareja divirtió a todos sus seguidores al compartir un video donde se puede ver al futbolista engriéndose, mientras estaba estaba en un restaurante con la empresaria. “Una entradita, cabecita, pollito”, dijo, con voz de bebé mientras veía junto a u novia lo que iban a degustar en el lugar. Como era de esperarse, Ale no pudo contener la risa ante la actitud del ‘Gato Cuba’. Video: Instagram