Renzo Schuller se conmueve al ver participación de niñas: “Veía a mis hijas y me emocionaba”

Este sábado 29 de enero se estrenó Perú tiene talento, programa que da conocer las diferentes habilidades de los peruanos, como en el baile, la magia y el canto. Las primeras en subir al escenario fueron unas niñas vestidas de rojo, quienes danzaron una conocida salsa de Jennifer Lopez. Ante la presentación, Renzo Schuller opinó al respecto. “La finalidad de este programa es transmitir sensaciones (…) Yo tengo hijas pequeñas de cuatro y de siete años y no bailan como ustedes, definitivamente, porque tienen otros talentos. En un momento quería bailar y en otro me quedaba mirándolas, porque veía a mis hijas y me emocionaba, hasta, incluso, me daban ganas de llorar, porque pienso en mis hijitas y las veo a ustedes. Son unas capas, me encantan, las felicito de corazón”. Video: Latina.