¿Por qué el imitador de Roberto Carlos, ganador en Colombia, no estará en la final de Yo Soy?

‘Roberto Carlos’ no estará en la final de Yo soy, grandes batallas internacional. El cantante Albert Sánchez, quien encarnó al intérprete de “Lady Laura”, recurrió a su perfil oficial de Instagram para comunicar que no regresará al escenario de Latina. Declaró que fue invitado por la productora del programa de canto, pero no pudo aceptar la oferta por cuestión de tiempo. “Tengo acá en Colombia unos compromisos que son inaplazables”. dijo Sánchez. Agradeció al programa por llamarlo para presentarse en Lima, especialmente después de haber pasado dos años sin competir. Adelantó que planea volver Perú para futuras presentaciones. Video: Instagram/Albert Sánchez.