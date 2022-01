Sebastián Hormazábal, imitador chileno de Nino Bravo, lucha por consagrarse ganador del reality de Latina Yo soy: grandes batallas internacional. En esa línea, este 28 de enero, en la gala semifinal del programa, tuvo un complicado enfrentamiento contra ‘Emmanuel’. Asimismo, recordó sus inicios como intérprete del cantante español. “La gente me ha tratado increíble, me ha dado mucho cariño y se siente una gran mochila cuando me paro en el escenario porque cuando llegué no me conocía nadie (...). Se siente como doble presión”, expresó. Además, agregó que su labor es un homenaje al artista original. VIDEO: Yo soy grandes batallas.